Путину предложили ввести статус "ребенок погибшего защитника Отечества"

Глава "Союза семей военнослужащих России" Мария Большакова попросила Владимира Путина уравнять в правах детей сотрудников всех силовых ведомств, погибших при защите Родины. Председатель благотворительной организации в среду получила Государственную премию за выдающиеся правозащитные достижения.

Мария Большакова считает, что необходимо ввести статус "ребенок погибшего защитника Отечества". Это позволит устранить социальную несправедливость, сказала лауреат Госпремии во время выступления в Кремле.

"У нас получается так, что правительство уже много лет назад приняло решение по этим детям для одного ведомства и они имеют право поступать в вузы по льготам, право на летнее оздоровление, а по другим силовым ведомствам таких решений нет", — отметила Мария Большакова.

Все дети должны быть равны, пояснила глава "Союза семей военнослужащих России", включая родных силовиков, погибших в первую и вторую чеченские кампании.

"Даже между мамочками там начинается вражда: у тех одни льготы, у тех — другие. Это неправильно", — предложила Большакова.

Мария Большакова попросила президента и правительство России не затягивать с решением этой проблемы, а решить ее за пару лет, тем более, что крупных финансовых затрат от государства не потребуется.

Владимир Путин накоротке поговорил с Большаковой, когда она закончила выступление и возвращалась на место.

В свою очередь, президент России заявил, что страна может претендовать на звание великой державы благодаря выдающимся людям. Путин назвал основные качества, на которых жизнь строилась веками: взаимоподдержка, взаимопомощь, объединение усилий при решении общих задач.

Путин уверен, что Россия стояла и будет стоять на этом морально-нравственном фундаменте.

"Именно объединяя усилия, мы всегда добивались выдающихся побед и замечательных результатов", — заключил президент.