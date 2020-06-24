ООН призвала Израиль отказаться от аннексии палестинских земель

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Израиля отказаться от планов по аннексии части палестинских территорий.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию в среду, 24 июня, генсек предупредил, что аннексия станет серьезнейшим нарушением международного права. Она "нанесет тяжелый урон перспективам двугосударственного решения и подорвет возможности для возобновления переговоров", подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН назвал ситуацию "переломным моментом", поскольку угроза Израиля "взволновала палестинцев, многих израильтян и международную общественность", пишет ТАСС.

О желании Израиля аннексировать еврейские поселения на Западном берегу, а также в Иорданской долине премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля. 25 мая Нетаньяху подтвердил данное намерение.