"Золушку" с Парада Победы наградят за выдержку

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов принял решение о поощрении участницы Парада Победы в Калининграде — офицера, которая не покинула парадный строй из-за слетевшей туфельки.

Во время парада у девушки слетела одна туфелька, но она проявила выдержку и не нарушила парадный строй. По решению командующего девушку поощрят, рассказали ТАСС в пресс-службе Балтфлота.

В Параде Победы в Калининграде приняли участие около полутора тысяч военнослужащих и 75 единиц военной техники. Во главе колонны техники шел легендарный танк Т-34. В воздушной части парада участвовали 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтфлота.



Вечером в Калининграде произведут 30 залпов салюта. Звуковое сопровождение обеспечат три пушки ЗИС-3, участвовавших в Восточно-Прусской наступательной операции советских войск и штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года.