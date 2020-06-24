МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Эксперты Международного валютного фонда считают, что в текущем году ВВП России упадет на 6,6 процента. Это на 1,1 процентного пункта больше, чем прогнозировалось ранее. Причинами столь сильного падения в июльском е МВФ названы последствия пандемии коронавируса COVID-19 и резкое снижение цен на нефть. Российская рубль также попал в список валют, которые значительно ослабли в предыдущие месяцы, но с апреля усилились".

Впрочем, финансисты ожидают значительного улучшения состояния российской экономики в будущем году. Так, прогноз роста ВВВ в РФ повышен с 3,5 до 4,1 процента.

"Восстановление прогнозируется более плавным, чем прогнозировалось ранее", — отмечают авторы аналитического бюллетеня.

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году. Фонд ухудшил прогноз, потом что эпидемия коронавируса оказала "более негативное влияние, чем ожидалось".

Рост экономической активности в мире восстановится в 2021 году и достигнет 5,4 процента в следующем году. Самый глубокий экономический спад в этом году ожидается в США (падение ВВП на 8 процентов), Японии (5,8 процентов), Великобритании (10,2 процентов), Франции (12,5 процентов) Италии и Испании (по 12,8 процентов).

МВФ призывает международное сообщество помочь бедным странам в оказании медпомощи населению и уменьшать их долги перед кредиторами, пишет ТАСС.