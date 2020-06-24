Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.

Как заявил Песков газете "Ведомости", в среду белорусский лидер присутствовал на торжественном приеме в Кремле. В целом Лукашенко посетил все три официальных мероприятия - парад, возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата и прием от имени президента России.

Как заявили РИА Новости в посольстве Белоруссии в России, "президент Белоруссии уехал, когда все завершилось, как и остальные президенты".

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году перенесли с 9 мая на 24 июня из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.