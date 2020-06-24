"Урал" вышел в полуфинал Кубка России после победы над "Шинником"

Футбольный клуб "Урал" стал последним полуфиналистом Кубка России. Команда из Екатеринбурга завоевала место в следующей стадии турнира после победы над ярославским "Шинником".



Матч между командами переносился два раза: сначала встречи не произошло из-за состояния газона в Ярославле, а потом — из-за коронавируса. Теперь же проведению матча ничто не мешало и с третьей попытки его все-таки сыграли.



Футболисты "Урала" выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Юрия Бавина и Рафала Аугустыняка. Отметим, что с 77 минуты матча ярославцы играли в меньшинстве — удаление заработал Иван Олейников.



Теперь "Урал" поборется за место в финале турнира с подмосковными "Химками". Встреча состоится 19 июля в Московской области. Во второй паре полуфиналистов место в финале оспорят "Зенит" и "Спартак".