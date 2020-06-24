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Коронавирус 17 минут назад

24 июня 202020:55

Хоккеисты "Тампы-Бэй" приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

nhl.com

Игроки хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" приступили к тренировочным занятиям впервые после вспышки коронавируса в команде. Ранее в команде было зафиксировано пять случаев заражения COVID-19, но имена заразившихся не разглашались.

Теперь тренировочный центр "молний" открыт и хоккеисты имеют возможность продолжить подготовку к возобновлению сезона. Как сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон, в "Тампе" тренируются небольшими группами.

Напомним, что в "Тампе-Бэй" выступают три хоккеиста из России: Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, который, к слову, вскоре после вспышки вируса заявил, что у него инфекции выявлено не было.

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