У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции "Сад памяти"

В городе-герое Волгограде также провели акцию "Сад памяти". У подножия Мамаева кургана заложили липовую аллею. Участвовали министр культуры Ольга Любимова, музыканты Юрий Башмет и Николай Расторгуев, а также активисты движения "Волонтеры Победы".

Всего в планах посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. "Сады памяти" уже появились почти во всех регионах России и в 50 странах мира.

В годы войны Волгоград назывался Сталинград.

— один из самых важных эпизодов Второй мировой. Она положила начало коренному перелому в борьбе с нацистами.

В памятных мероприятиях участвовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым он возложил цветы к мемориалу на Мамаевом кургане, сообщает телеканал "Россия 24".

Председатель Госдумы посетил также Саратовскую область. В городе Энгельс возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза летчице Марине Расковой. Его установили в январе этого года по инициативе и на личные средства спикера нижней палаты. Володин также возложил цветы и к новому мемориальному комплексу саратовским летчикам, погибшим в годы войны.