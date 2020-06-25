В Бурятии увеличили время работы УИКов для досрочного голосования по Конституции

В Бурятии увеличили время работы избирательных участков для досрочного голосования по изменениям в Конституцию. Так, с 25 июня УИКи открываются в 8 утра, в то время как ранее планировалось, что время работы будет с 15 до 20 часов.

Как сообщает ГТРК "Бурятия", которая выходит в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в день голосования избирательные участки будут доступны для голосования с 8 до 20 часов.

Отметим, что проголосовать дома или онлайн можно, подав письменное или устное заявление. Если избиратель намерен это делать из дома, то он должен позвонить на 112 и подать заявку не позднее 1 июля.

Напомним, что сегодня на территории России началось голосование по поправкам в Конституцию. С этого дня для жителей Москвы и Нижегородской области также доступно электронное дистанционное голосование, сообщается в календарном плане ЦИК. Электронное дистанционное голосование будет проходить на специально созданном портале с 20:00 по московскому времени 25 июня и продлится до 30 июня.

