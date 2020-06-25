Маски в самолете снимать запрещено: Япония и Вьетнам возобновили авиасообщение

Япония и Вьетнам частично возобновили между собой авиасообщение. Они начали с делового спецрейса, который вылетел из Токио. На борту было 150 японских бизнесменов, передает телеканал "Россия 24".

В самолете продолжают действовать меры против коронавируса COVID-19. В течение всего полета пассажирам нельзя снимать маски и защитную одежду.

Ожидается, что на этой неделе из Японии отправятся еще несколько чартерных рейсов, которые доставят во Вьетнам четыреста человек. Перед полетом все обязаны сдать тест на коронавирус.