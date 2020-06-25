Лука Ромеро из "Майорки" стал самым юным футболистом Ла Лиги

Мадридский "Реал" со счетом 2:0 победил "Майорку" в 31 туре Ла Лиги. В составе гостей на поле вышел полузащитник Лука Ромеро, которому удалось обновить рекорд испанского футбола.

Лука появился на поле на 83 минуте. Юный аргентинец родился 18 ноября 2004 года. То есть на момент дебюта ему исполнилось 15 лет и 219 дней. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле в испанском чемпионате.

Ромеро побил рекорд почти 80-летней давности. Ранее самым молодым игроком Ла Лиги был защитник "Сельты" Франсиско Сансон, дебютировавший в декабре 1939 года в возрасте 15 лет и 255 дней.