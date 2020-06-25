В Кузбассе завели два дела из-за массового заражения коронавирусом в пансионате

Два уголовных дела возбуждены из-за массового заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев в двух частных пансионатах в Новокузнецке. Прокуратура выявила там ряд грубых санитарных нарушений, говорится в репортаже на канале "Россия 1".

1 июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный", 9 июня выявили 25 инфицированных постояльцев пансионата "Здоровье", напоминает ГТРК "Кузбасс". Оба пансионата принадлежат одному и тому же учредителю. 11 июня список пополнил пансионат для ветеранов и инвалидов в Кемерово, та зафиксировано 11 заболевших. По фактам массовых заражений прокуратура Кемеровской области начала проверку.

По данным оперштаба на 24 июня, в Кузбассе выявлены 1454 случая заражения COVID-19. Девять человек скончались, 584 выздоровели. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются без малого 8900 человек.