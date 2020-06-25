Адвокат: Ефремов готов выплатить семье Захарова больше, чем может назначить суд

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце, готов понести наказание и сесть в тюрьму. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Адвокат рассказал, что его подзащитный хотел бы помочь пострадавшей стороне деньгами, чтобы ему было легче морально.

"Не то, чтобы мы хотели кому-то платить, чтобы они написали заявление и прекратили уголовное дело", – цитирует Пашаева "Москва 24".

Однако, как отметил юрист, он больше не собирается договариваться с семьей погибшего водителя Сергея Захарова. Ранее родственники мужчины неоднократно отказывались от помощи со стороны Ефремова.

Адвокат добавил, что Ефремов особенно хотел бы помочь несовершеннолетним членам пострадавшей семьи, даже "готов усыновить" детей.

Пашаев предположил, что суд назначит семье Захарова компенсацию в размере одного миллиона рублей, в лучшем случае – полутора.

"Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента", – сказал юрист изданию StarHit. Он добавил, что Ефремов мог бы заплатить значительно большую сумму.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем своего джипа выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Захаров. Водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян. Также у него в крови обнаружили следы наркотиков.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Если Ефремова признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом.