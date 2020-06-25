Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снижает минимальную ставку по кредиту на любые цели для жителей России на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%, следует из пресс-релиза крупнейшего банка страны, поступившем в редакцию Вести.Ru.

На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты банка — получающие зарплату или пенсию на карту Сбербанка.

Размер ставки зависит от суммы, вида кредита и поручительства. Кредиты от миллиона рублей можно получить под 11,9% годовых.

Для кредита на рефинансирование воззможна ставка от 12,9% до 11,9% вне зависимости от того, является ли заемщик клиентом банка. Потребительский кредит в Сбербанке выдается на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 миллиона рублей.

Вслед за Сбербанком, крупнейшим в стране, начнут снижать ставки и остальные банки. Снижение ставок началось после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%. Такой низкий уровень достигнут впервые с тех пор, как ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики.

Между тем чистая прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8% в годовом выражении до 120,5 миллиарда с 226,6 миллиарда рублей в I квартале 2019 года.