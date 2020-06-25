Юрий Семин призвал Василия Кикнадзе уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе уйти покинуть свой пост. По мнению Семина, Кикнадзе не способен руководить клубом.

Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" в конце мая. Его место занял сербский специалист Марко Николич. Инициатором перемен стал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Накануне Кикнадзе разъяснил свою позицию в интервью "Спорт-Экспрессу".

Юрий Семин заявил, что считает ниже своего достоинства вступать с Кикнадзе в дискуссию. Тренер считает, что за полтора года своей работы генеральный директор не сделал для клуба ничего хорошего. "Локомотив" – это не я, но и тем более не Кикнадзе. "Локомотив" – это болельщики, а они не хотят видеть Кикнадзе на посту генерального директора. Он не способен руководить таким клубом", — приводит слова Юрия Семина РИА Новости.

Юрий Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016. Под его руководством "Локомотив" трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз побеждал в Кубке страны и трижды завоевывал Суперкубок.