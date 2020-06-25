Лукашенко обеспокоен "жуткими фейками" о выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с внешним вмешательством в президентские выборы.

По его словам, оппоненты белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, а сами ведут себя нечестно. Лукашенко отметил, что "за ними кукловоды стоят", которые находятся в Польше и России, передает БелТА.

"Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко назвал "жутким фейком" информацию о 840 миллионах долларов на счету в швейцарском банке у его сына. Скрин счета в Credit Suisse, который якобы принадлежит Виктору Лукашенко, появился в одном из Telegram-каналов.

Лукашенко предложил забрать эти деньги тому, кто этого захочет: "Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет".

По словам белорусского президента, с помощью таких фейков пытаются дискредитировать власть. Причем, это "подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России". "Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", — подчеркнул белорусский президент и потребовал бороться с недостоверной информацией.

Высказывания Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы", тем более в выборы своего союзника – Белоруссии.

Он сказал, что в Кремле пока не получали никаких доказательств от белорусской стороны. "Наверно, какие-то аргументы должна предоставлять сторона, которая (обвиняет), — сказал Песков. — А что касается расследования, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живем". По его словам, необходимо задумываться о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны".