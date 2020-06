"Виселица" для темнокожего гонщика оказалась простой веревкой

Только после вмешательства Федерального бюро расследований организаторы американской гоночной серии NASCAR сумели разобраться в "расистском скандале" вокруг темнокожего гонщика Даррелла Буббы Уоллеса. В гараже его машины нашли "висельную петлю", которая оказалась простой веревкой.

Все началось с того, что Уоллес, единственный афроамериканец в серии, призвал организаторов запретить использование на гонках флагов конфедерации, которые многими используются как расистский символ. После этого на трассе в Талладеге (штат Алабама) в гараже спортсмена и обнаружили висельную петлю. Организаторы посчитали, что темнокожему Буббе угрожают за его взгляды.

Сам Уоллес отнесся к этой "угрозе" очень серьезно, большинство других пилотов его поддержали, посылая проклятия неизвестным расистам, а организаторы выпустили официальный протокол и начали расследование инцидента с помощью полиции и даже агентов ФБР.

В конечном счете дело оказалось "пустышкой": 15 агентов ФБР провели расследование и установили, что Уоллес не являлся объектом преступления на почве ненависти, а в официальном отчете службы сообщается, что "виселица" оказалась... веревкой, дергая за которую открывают двери бокса. Выглядела она, действительно, как петля, но находилась в помещении с прошлой осени, задолго до прибытия команд и выдуманной истории с расизмом.

🤔 Interesting. Seems like a publicity stunt more each hour. What happened to the rest of Bubba Smolletts noose like object featured in every garage stall? pic.twitter.com/rznyuC7sJb