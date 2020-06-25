Отслужил. Баскетболист Воронцевич близок к уходу из ЦСКА после 14 лет в клубе

Московский баскетбольный клуб ЦСКА рассматривает вариант с продажей форварда Андрея Воронцевича, проведшего в составе "армейцев" 14 лет. Игрок может сменить клуб уже нынешним летом.



Информацию об этом распространил литовский журналист Донатас Урбонас, написавший об этом в своем Twitter-аккаунте: "Пос ловам источников, Андрей Воронцевич после 14 лет выступлений за ЦСКА покинет клуб. Сейчас его услуги предлагаются ведущим командам Единой лиги".



Напомним, что Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. За это время он вместе с командой стал 13-кратным чемпионом России и трижды выигрывал Евролигу. Его контракт с "красно-синими" истек в июне 2020 года и теперь он стал свободным агентом.