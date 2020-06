Американцы заявили о перехвате российских военных самолетов

Истребители F-22 Военно-воздушных сил США при поддержке заправщика KC-135 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, утверждает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.

NORAD F-22s, supported by @US_TRANSCOM KC-135 Stratotanker, intercepted two Russian IL-38 maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone last night.