"Спартак" хочет бесплатно подписать экс-футболиста лондонского "Арсенала" Саного

Футбольный "Спартак" заинтересовался в нападающем французской "Тулузы" Яя Саного и уже вступил с ним в переговоры. В "Спартаке" могут заполучить футболиста бесплатно.



У Саного нынешним летом завершается контракт с "Тулузой" и скоро он станет свободным агентом. Как сообщает L'Equipe, "красно-белые" уже вышли на игрока и ведут с ним переговоры. Москвичи готовы предложить ему контракт на два года с опцией продления еще на год, а также зарплату в 1,5 миллиона евро в год.



Однако у спартаковцев есть конкуренты, также желающие видеть Яя в своем клубе. Это два клуба из Франции, которые, к слову, пока не вступали в переговоры с игроком.



Напомним, что Саного выступал за такие команды как "Осер", лондонские "Арсенал", "Кристал Пэлас и "Чарльтон", а также голландский "Аякс". В миуншем сезоне чемпионата Франции, завершенного досрочно, Яя сыграл за "Тулузу" 15 матчей, зщабив три гола при одной голевой передаче.