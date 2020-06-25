"Кровавый мясник" Тачи: главу Косова обвинили в пытках и убийствах

Прокуратура Гааги предъявила обвинения главе Республики Косово Хашиму Тачи. Его подозревают в массовых убийствах, похищениях и торговле органами. Из-за этого Тачи и косовский премьер Хоти отказались ехать на переговоры с властями Сербии в Вашингтон. Встреча должна была состояться в субботу, 27 июня. Какова вероятность того, что Тачи, которого называют "кровавым мясником", вместо высоких кабинетов окажется в тюрьме?

Обвинения президенту Хашиму Тачи и лидеру демократической партии Косова Кадри Весели будут предъявлены по десяти пунктам — убийство, исчезновение людей, преследование, пытки, военные преступления, преступления против человечности. Установлено около сотни жертв. Хашим Тачи хранит молчание. Его коллега все обвинения предсказуемо отрицает.

"Все лидеры "Армии освобождения Косова" были объявлены невиновными. Это и есть правда о том, что преступления в Косове совершили сербы, а не албанцы. Сегодняшнее заявление прокурора — это еще одна попытка переписать правду о нашей священной освободительной войне", — заявил Кадри Весели.

Впрочем, их борьба полна черных страниц. Хашима Тачи свои же прозвали "змеей", а пресса "садистом" и "кровавым мясником". Он родился в деревне Брокна, которую считают колыбелью албанского терроризма. Юность провел в группировке, которая занималась продажей наркотиков, угоном машин, заказными убийствами. В 1993 году участвовал в подрыве сербских полицейских у города Глоговац. Потом стал правой рукой главы "Армии освобождения Косова", на счету которой около двух тысяч вооруженных нападений на полицию и жителей. В 1995 году Тачи встречался с Усамой бен Ладеном, стоял за созданием лагерей пыток на территории сербского анклава, занимался этническими чистками в крае. 560 человек различных народностей до сих пор числятся пропавшими без вести.



Хашим Тачи развернул целый бизнес по продаже человеческих органов, о чем знали многие. Собрать доказательства его деяний пыталась прокурор международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карла Дель Понте. Вот фрагмент нашей с ней эксклюзивной беседы:

— Вы пытались выступить против косовских политиков. Я читала вашу книгу, вы говорите, что встречались с премьер-министром Хашимом Тачи и что у вас были доказательства против него. Что он вам ответил?

— На тот момент "Армия освобождения Косова" тоже совершала преступления. Он мне на это ответил, мол, это не UCK ("Армия освобождения Косова"), а некие сербы, переодетые в форму армии. Тачи в свою защиту привел именно этот довод, но он абсолютно неприемлем.

— Он боялся суда?

— Совсем нет. Он не боялся процесса.



По словам Карлы Дель Понте, покровителем Тачи был бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, албанец по происхождению, который в грубой форме посоветовал Дель Понте не лезть в эти дела.

В 2008 году немецкая разведка опубликовала доклад, где прямо заявила, что Тачи руководил преступным сообществом в Косове вместе с бывшим премьер-министром Рамушем Харадинаем. Последнего гаагский суд в 2008-м полностью оправдал. Тачи тогда снова не тронули. Он и сегодня давил на прокурора специального суда по Косову, о чем тот заявил лично и этим объяснил решение опубликовать информацию о скором открытии уголовного дела против косовского президента. Случилось это накануне запланированного визита Тачи в США, где должны были состояться переговоры с сербами. Визит в итоге был сорван.

Для Трампа история неприятная. В преддверии выборов он рассчитывал получить козырь в борьбе против демократической партии, а именно одержать крупную дипломатическую победу — решить балканскую проблему. Трамп давил на сербов и косоваров, чтобы те перекроили границы и разделили сферы влияния. В обмен Белград должен был принять появление Косова в международных институтах.

Трамп давил на Приштину так, что в отставку уже отправлен кабинет ярого противника соглашения с сербами — радикального косовского премьера Альбина Курти, а новый кабинет отменил пошлины на сербские товары.

Возможное отстранение Тачи от переговорного процесса теперь, вероятно, еще больше отдалит перспективу принятия взаимоприемлемого для Сербии и Косова решения.