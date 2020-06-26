В Пензенской области научились перерабатывать отходы с помощью насекомых

В Пензенской области придумали, как перерабатывать отходы без вреда для окружающей среды. Для утилизации используют личинки насекомых. На разработку уникальной методики и реализацию ушло несколько лет.

Знакомьтесь — черная львинка. Тропическое двукрылое, которое в России живет только здесь — на единственном в стране предприятии по промышленному выращиванию насекомых. С их помощью утилизировать пищевые отходы — эта идея в современном мире буквально витала в воздухе. До производственных технологий ее довел резидент Сколково — международная биотехнологическая компания "Энтопротэк".

Работа этого предприятия чем-то похожа на кадры научно-фантастического фильма. На самом деле, идею использовать насекомых для переработки органических отходов предлагали ученые еще в советское время. Но воплотить ее в жизнь получилось только теперь, спустя десятилетия.

Изначально главной целью биотехнологов стал поиск насекомых, абсолютно безвредных для человека. Как черная львинка. Первую партию лабораторных насекомых привезли из Южной Америки. За четыре года специалисты смогли создать такие условия, в которых насекомые почувствовали себя как дома

За это время придумано и запатентовано уже около десятка ноу-хау. "В процессе разработки технологии было решено большое количество тяжелых научных задач. Сделать условия максимально приближенными к весне в Южно-Американских тропиках. И заставить насекомых поверить, что они находятся не в Пензенской области, а где-то рядом с Амазонкой было самым сложным для нас", — сказал генеральный директор биотехнологической компании "Энтопротэк" Иван Соколов.

Личинки на этом предприятии становятся главными "биологическими санитарами". Они готовы переработать абсолютно любую органику. Сегодня, к примеру, основой их обеда станут остатки шоколадных конфет. Отходы пищевой и сельскохозяйственной промышленности на "Энтопротэк" сегодня привозят крупнейшие предприятия России, рестораны и сети.

Насекомые помогают людям разгрузить мусорные полигоны. В глобальных масштабах это означает сокращение выбросов свалочных и парниковых газов в атмосферу.

Сейчас на заводе перерабатывают до 15 тонн различных органических отходов в сутки. Отработав свой срок, личинки превращаются в востребованные продукты. Цельные сухие насекомые — любимое лакомство домашних птиц и рыб, кормовые добавки используют в профессиональном животноводстве, а энтомологический жир — в косметологии. Начав со сложного научного эксперимента, российская биотехнологическая компания по объемам производства сегодня уже входит в десятку крупнейших в мире компаний.

"В последние годы в Пензенской области успешно развиваются инновационные предприятия. Компания "Энтопротек" — яркое тому подтверждение. Компания использует современные инновационные технологии. Вообще я считаю, что за биотехнологиями — наше будущее. Для нас это важно еще и потому, что это касается вопросов экологии. На Пензенской земле мы будем поддерживать развитие таких предприятий. Для нас это очень важно", — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В "Энтопротеке" уже приняли решение об увеличении производственных мощностей, которые позволят перерабатывать до 50 тонн органики в сутки. В планах на ближайшие 10 лет — строительство 8 подобных заводов и расширение проекта за рубеж.