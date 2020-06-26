Голикова: в России выявлено менее 7 тысяч заболеваний коронавирусом за сутки

На итоговой коллегии Минздрава в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число выявленных новых случаев заболевания COVID-19 в стране за сутки снизилось на уровень менее 7 тысяч, передает "Интерфакс".

"Сегодня количество выявленных новых случаев коронавируса ниже 7 тысяч и составляет 6 800", — сказала Голикова.

Она отметила, что такие цифры не могут не радовать и выразила надежду, что тенденция к снижению сохранится.

Вице-премьер подчеркнула, что медики делают все возможное для того, чтобы как можно больше спасти человеческих жизней, несмотря на сложное и тяжелое протекание болезни.

Она отметила, что, "тем не менее, есть еще достаточно большое количество смертельных случаев, которые, безусловно, всех расстраивают".

"Очень важно тянуть человека до самого последнего, применять все возможные и невозможные меры для того, чтобы спасти человеческую жизнь", — подчеркнула Голикова.