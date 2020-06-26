Ренату необходима операция на печени

У 7-летнего Рената из Саратовской области редкий диагноз — синдром портальной гипертензии, функционирующий Аранциев проток. Это означает, что кровь циркулирует в обход печени, поэтому в организме быстро накапливаются токсины. Мальчика мучают постоянные головные боли. Чтобы врачи могли провести необходимую ребенку операцию, родители должны приобрести сосудистый окклюдер, с помощью которого возможно эндоваскулярно закрыть Аранциев проток. Однако его стоимость составляет 185 000 рублей. Самостоятельно найти такие деньги многодетная семья не в состоянии.

Помочь Ренату Уразову

Ренат родился 19 июля 2012 года. В возрасте двух лет врачи обнаружили у него анемию тяжелой степени. В клинике гематологии малышу сделали переливание эритроцитарной массы. В дальнейшем ребенок принимал препараты, повышающие уровень железа.

В 3 года Ренату провели операцию из-за двухстороннего крипторхизма. А с 2019 года мальчика постоянно мучают частые головные боли, переутомляемость, раздражительность. Обнаружить причину плохого самочувствия у ребенка долго не удавалось. Однако в апреле 2020 года врачивыявили у мальчика портальную гипертензия.

"Была госпитализация в 4-е хирургическое отделение ДГКБ им. Н.Ф. Филатова в Москве. Во время нахождения в клинике Ренату сделали обследование и поставили диагноз — синдром портальной гипертензии, функционирующий Аранциев проток, варикозное расширение вен пищевода 1-ой степени", — рассказывает мама Рената.

Саму операцию врачи Филатовской больницы проведут бесплатно. Однако для нее необходим сосудистый окклюдер, с помощью которого можно будет закрыть Аранциев проток. Стоимость расходных материалов для операции достаточно высока — 185 000 рублей.

"У нас многодетная семья, папа работает один, старший сын учится в колледже, поэтому что-то отложить или накопить у нас не получается. Мы вынуждены просить помощи у всех неравнодушных людей. Пожалуйста помогите нам вылечить сына. Мы будем благодарны за любую помощь", — обращается мама Рената ко всем неравнодушным людям.

Помочь Ренату Уразову

Также помочь мальчику можно, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или SMS на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Пожертвование можно сделать и через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительный взнос для Уразова Рената").