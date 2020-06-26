Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

Минздрав России перенес с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года введение обязательного тестирования на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании для получения или продления водительских удостоверений, согласно проекту приказа Минздрава, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Приказ в случае подписания вступает в силу с 30 июня 2020 года. В документе остается возможность проведения проверки водителей на получение водительских прав - "определение наличия психоактивных веществ в моче" и "качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови", сообщил ТАСС.

Осенью прошлого года стало известно о скандальном приказе Минздрава о проверке на алкоголизм и наркотики. Из текста приказа следовало, что у нарколога гражданин будет сдавать кровь и мочу для проверки. Выяснилось, что анализы дорогостоящие и занимают несколько дней, а водительские права обойдутся примерно в 7-8 тысяч рублей с учетом справки.



Тест на наркотики делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест выявил хоть одно из этих веществ, предстоит подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов — хроматографов.



Текущий приказ разрешает наркологам и психиатрам выборочно при необходимости направлять граждан на анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который может указывать на хронический алкоголизм. В новом приказе CDT-тест должен проводиться обязательно для каждого водителя.