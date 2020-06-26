Умер Иван Утробин, один из вдохновителей "Красногорской лыжни"

Заслуженный мастер спорта Иван Утробин, призер Олимпийских игр-1964 и чемпионата мира-1962, многократный победитель национального первенства, скончался в возрасте 86 лет. Известный лыжник стоял у истоков знаменитой трассы в подмосковном Красногорске, на которой проходит "Красногорская лыжня".

Утробину не слишком повезло с участием в крупнейших состязаниях: на Олимпиаду-1960 в американском Скво-Велли его не взяли, так как он работал в Томске на военном закрытом заводе, а Игры-1968 он пропустил из-за чиновников, считавших его возраст слишком солидным по лыжным меркам. Тем не менее, после Гренобля Иван Степанови еще три раза выиграл чемпионат Советского Союза.

Он был великим тружеником, после переезда из Томска в Красногорск своими руками создал лыжные круги в подмосковном городе, напоминает журнал "Лыжный спорт", на которых постепенно стало модным тренироваться и проводить соревнования самого высокого ранга.

В 1968 году во время тренировки на велосипеде Утробин был сбит автомобилем и только после этого инцидента карьера лыжника пошла на спад и вскоре он перестал выступать. После завершения карьеры, Утробин приложил много усилий для совершенствования и популяризации красногорской лыжной трассы. Он был почетным жителем Красногорска.