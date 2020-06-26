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Коронавирус 32 минуты назад

26 июня 202015:21

Эпидемиологи отвергли гипотезу о животном происхождении нового штамма коронавируса

AP Images

После проведенных исследований китайские эпидемиологи исключают возможность связи между вспышкой COVID-19 на пекинском оптовом рынке "Синьфади" и штаммом коронавируса, распространенном в столице КНР до апреля текущего года, передает ТАСС.

Ученые произвели анализ трех штаммов, связанных с локальной вспышкой в Пекине. Две пробы они взяли у инфицированных пациентов, еще одну — из внешней среды оптового рынка.

Эксперты исключили возможность связи между вспышкой и штаммом, распространенном в столице КНР до апреля текущего года, и уханьским штаммом коронавируса.

Они также опровергли гипотезу о животном происхождении выявленного на рынке штамма.

По мнению ученых, коронавирусная инфекция передалась от человека к человеку или через загрязненные поверхности.

Согласно анализу взятых образцов, штамм коронавируса имеет "европейское" происхождение, при этом выяснилось, что образцы старше штаммов, распространенных в настоящее время в Европе.

Как сообщалось, вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Пекина была зафиксирована две недели назад. Последний случай заражения в городе до этого был выявлен почти два месяца назад.

За прошедшие сутки в Китае выявлено 13 новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания, 11 из них — в Пекине.

Накануне общее число инфицированных COVID-19 в КНР достигло 83 449, умерли 4 634 человека, 78 433 вылечены.

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