Загар под запретом: синоптики предупредили москвичей о "злом" солнце

Москвичам стоит держаться в тени — метеорологи зафиксировали очень высокий индекс ультрафиолетового излучения.

Находиться на солнце сейчас опасно, особенно, с 12 до 14 часов дня. Врачи предупреждают: длительное пребывание под палящими лучами может закончиться не только ожогами. Высок риск развития онкологических заболеваний. Особую осторожность советуют соблюдать людям со светлой кожей и тем, кто страдает сахарным диабетом. По прогнозам синоптиков, продлится это явление еще 10 дней.

"Сейчас в Северном полушарии в период летнего солнцестояния лучи солнца максимальны. Естественно, количество ультрафиолета тоже максимально. Солнечные лучи в полдень проникают через атмосферу, почти не рассеиваясь", — объясняет научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

В ближайшие дни жителей региона ждет настоящее испытание жарой: сегодня столбили термометров поднимутся до 27 градусов, в субботу воздух раскалится до 30 градусов, а в некоторых районах Подмосковья и до 32 градусов.