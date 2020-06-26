ЧП на железнодорожном перегоне в Приморье: поезд сошел с рельсов

ЧП на железнодорожном перегоне Смоляниново – Дунай в Приморье. С рельсов сошел тепловоз и два вагона грузового поезда. Движение поездов прервано. Как сообщает "Вести: Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", причиной произошедшего стали проливные дожди и селевой поток.

Уточняется, что вагоны "смыло" в 18.07 (по местному времени) на 6 км перегона. На этом отрезке участок, предназначенный для грузового движения, не электрифицирован. Ветка имеет один путь, который идет из Смоляниново до Большого Камня, нового порта Вера, Фокино и Дуная. По ней осуществляется поставка и вывоз коммерческих и военных грузов, предназначенных для судоремонтных предприятий. Среди них и судостроительный комплекс "Звезда". На ветке второй год проводится серьёзная модернизация с целью увеличения пропускной способности. Участок частично электрифицируется.

Ликвидацией последствий схода вагонов занимаются специалисты. На помощь прибыли восстановительные поезда со станций Партизанск и Первая речка и грузовая техника. Сообщается, что движению пассажирских поездов ЧП не помешало. Никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Причины происшествия будут выяснены.