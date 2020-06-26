26 июня 202019:30

"Ахмат" - "Сочи". Глушаков забил в третьей игре кряду

Instagram / Denis Glushakov

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России против "Сочи" открыл счет на 33-й минуте. Хавбек отметился голом в третьей игре подряд.

Ранее Денис помог своей команде переиграть "Крылья Советов" (4:2) в 23-м туре РПЛ, а до этого отличился в игре 22-го тура чемпионата России против столичного "Динамо" (2:3).

Напомним, Глушаков перешел в "Ахмат" из московского "Спартака" летом 2019 года. В текущем сезоне 33-летний футболист в составе грозненцев принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Сейчас

19:33

США вводят антикитайские визовые санкции

19:14

Путин тепло пообщался с Макроном по видеосвязи

18:10

Матч РПЛ "Оренбург" – "Краснодар" отменен из-за коронавируса

17:38

Американский суд дал Алексею Буркову 9 лет

16:44

Озвучен приговор Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела

16:16

Муждабаев заочно арестован

15:37

МИД прокомментировал касающееся россиян решение ЕС

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин тепло пообщался с Макроном по видеосвязи

Путин тепло пообщался с Макроном по видеосвязи

48 минут назад
Нападение в центре Глазго не считают терактом

Нападение в центре Глазго не считают терактом

32 минуты назад
Приговор Кириллу Серебренникову: мнения

Приговор Кириллу Серебренникову: мнения

1 час назад
США вводят антикитайские визовые санкции

США вводят антикитайские визовые санкции

37 минут назад
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

10 минут назад
Путин рассказал, как человек может стать лучше

Путин рассказал, как человек может стать лучше

3 часа назад
Американский суд дал 9 лет обвиненному в хакерстве Алексею Буркову

Американский суд дал 9 лет обвиненному в хакерстве Алексею Буркову

2 часа назад
Памфилова: попытки дважды проголосовать по Конституции будут жестко пресекаться

Памфилова: попытки дважды проголосовать по Конституции будут жестко пресекаться

3 часа назад
Работа по вывозу россиян из-за границы будет продолжена

Работа по вывозу россиян из-за границы будет продолжена

2 часа назад
Популярный мотоблогер разбился на пути на Эльбрус

Популярный мотоблогер разбился на пути на Эльбрус

2 часа назад
Собянин: и электронное, и очное голосование абсолютны безопасны

Собянин: и электронное, и очное голосование абсолютны безопасны

3 часа назад
МИД прокомментировал касающееся россиян решение ЕС

МИД прокомментировал касающееся россиян решение ЕС

4 часа назад
Ренату необходима операция на печени

Ренату необходима операция на печени

8 часов назад
Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

9 часов назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Форвард "Баварии" Левандовски – лучший игрок сезона в бундеслиге

Форвард "Баварии" Левандовски – лучший игрок сезона в бундеслиге

26 минут назад
Американский дрон замечен у южных границ России

Американский дрон замечен у южных границ России

32 минуты назад
"Ахмат" - "Сочи". Глушаков забил в третьей игре кряду

"Ахмат" - "Сочи". Глушаков забил в третьей игре кряду

56 минут назад
Кремль ответил на вопросы об ошибке в бюллетенях и неоднократном голосовании

Кремль ответил на вопросы об ошибке в бюллетенях и неоднократном голосовании

1 час назад
Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

1 час назад
Зеленский признался в "безумной" вере

Зеленский признался в "безумной" вере

1 час назад
"Не приемлем игру в поддавки". "Сочи" выступил с заявлением по матчу с "Ростовом"

"Не приемлем игру в поддавки". "Сочи" выступил с заявлением по матчу с "Ростовом"

1 час назад
Сотникова, Безруков и Цискаридзе ответили на недетские вопросы юных блогеров

Сотникова, Безруков и Цискаридзе ответили на недетские вопросы юных блогеров

1 час назад
Лобков объяснил полиции, что это был эксперимент

Лобков объяснил полиции, что это был эксперимент

1 час назад
Матч чемпионата России "Оренбург" – "Краснодар" отменен из-за коронавируса

Матч чемпионата России "Оренбург" – "Краснодар" отменен из-за коронавируса

2 часа назад
В Сочи воздушный шар с пилотом упал в море в трех километрах от берега. Видео

В Сочи воздушный шар с пилотом упал в море в трех километрах от берега. Видео

2 часа назад
Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

2 часа назад
Беременность осложняет течение COVID-19

Беременность осложняет течение COVID-19

2 часа назад
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

3 часа назад
Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

3 часа назад
Муждабаев заочно арестован

Муждабаев заочно арестован

3 часа назад
Загар под запретом: синоптики предупредили москвичей о "злом" солнце

Загар под запретом: синоптики предупредили москвичей о "злом" солнце

3 часа назад
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

4 часа назад
Три ребенка утонули за день в подмосковном Солнечногорске

Три ребенка утонули за день в подмосковном Солнечногорске

4 часа назад
Путин поддержал идею о переименовании улиц и дал обещания ветеранам

Путин поддержал идею о переименовании улиц и дал обещания ветеранам

4 часа назад
COVID-19 отступает: как московские больницы выходят из красной зоны

COVID-19 отступает: как московские больницы выходят из красной зоны

4 часа назад
Пелагея будет судиться с хоккеистом Телегиным за загородный дом

Пелагея будет судиться с хоккеистом Телегиным за загородный дом

4 часа назад
Лыжник Большунов получил большой Хрустальный глобус

Лыжник Большунов получил большой Хрустальный глобус

4 часа назад
Вакарчук сложил депутатские полномочия, но не оставил "Голос"

Вакарчук сложил депутатские полномочия, но не оставил "Голос"

4 часа назад
Теннис. Кубок Дэвиса и Кубок Федерации перенесены на 2021 год

Теннис. Кубок Дэвиса и Кубок Федерации перенесены на 2021 год

5 часов назад
Эпидемиологи отвергли гипотезу о животном происхождении нового штамма коронавируса

Эпидемиологи отвергли гипотезу о животном происхождении нового штамма коронавируса

5 часов назад
Россия ответила на протест Японии

Россия ответила на протест Японии

5 часов назад
Татьяны Овсиенко призналась, что говорила любимому на свиданиях в тюрьме

Татьяны Овсиенко призналась, что говорила любимому на свиданиях в тюрьме

6 часов назад
Министр транспорта РФ рассказал, когда возобновятся международные полеты

Министр транспорта РФ рассказал, когда возобновятся международные полеты

6 часов назад
Метеорологи зафиксировали невиданные в истории молнии

Метеорологи зафиксировали невиданные в истории молнии

6 часов назад
Песков сообщил, когда Путин может обратиться к россиянам

Песков сообщил, когда Путин может обратиться к россиянам

6 часов назад
Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми

Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми

8 часов назад
Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

9 часов назад
Ни наушников, ни "зарядника": iPhone 12 предрекли "нищую" комплектацию

Ни наушников, ни "зарядника": iPhone 12 предрекли "нищую" комплектацию

10 часов назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку