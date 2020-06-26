Нападение в центре Глазго не считают терактом

Инцидент в центре шотландского Глазго не рассматривается полицией как теракт. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter. Отсутствие террористического контекста подтвердила и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В результате нападения с применением холодного оружия в Глазго погибли три человека, включая самого злоумышленника, которого застрелила полиция. К сожалению, полученные ранения для пострадавших от действий преступника оказались смертельными.

В настоящий момент устанавливаются причины случившегося. На месте трагического инцидента находятся десятки полицейских машин, а также скорая помощь. Место происшествия оцеплено, сообщает ТАСС.



Нападение на постояльцев отеля в Глазго совершил темнокожий мужчина, вооруженный ножом. Ранее сообщалось о шести пострадавших, в числе который один полицейский.

Местные СМИ обращают внимание на то, что в отеле, на пороге которого и произошло ЧП, в последнее время проживали беженцы из Африки и Ближнего Востока.