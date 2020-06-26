Форвард "Баварии" Левандовски – лучший игрок сезона в бундеслиге

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в чемпионате Германии.

Левандовски в 30 играх бундеслиги по системе "гол+пас" набрал 37 очков – 33 мяча и четыре передачи. Вместе с "Баварией" 31-летний форвард досрочно стал чемпионом страны.

Напомним, Роберт перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" летом 2014 года. Его контракт с мюнхенской командой рассчитан до июня 2023-го. Всего в составе баварцев поляк принял участие в 283 играх во всех турнирах, забил 239 мячей и отдал 53 передачи