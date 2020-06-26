В Москве за 2,2 миллиона рублей продали письмо Иосифа Бродского

В Москве на аукционе продали письмо русско-американского поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Итоговая цена лота составила 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает аукционный дом "В Никитском".

Письмо Бродского стало хитом торгов. Оно было написано поэтом в 1967 году и адресовано Татьяне Румянцевой. Не поясняется, кто именно стал его обладателем.

На листе имеются рисунки Бродского, где, судя по всему, изображен он сам и адресат. В письме, кроме изобразительного искусства, есть сонет, посвященный Татьяне Румянцевой.

Аукционный дом отмечает, что лот стартовал с отметки в 800 тысяч рублей.