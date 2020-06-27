27 июня 202000:34

Владимир Путин обратился к выпускникам

Владимир Путин обратился к выпускникам

Президент России Владимир Путин в своем обращении пожелал российским выпускникам не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы и смело идти к цели, какой бы фантастической она поначалу ни казалась.

"Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни", — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин признался, что еще со студенческих времен хорошо помнит один из первых праздников "Алые паруса", который тогда только появился в Ленинграде и сразу же нашел отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости, мечты, веры и надежды на новые победы.

Президент России поздравил всех выпускников, их родных и наставников, и пожелал им счастья, любви и благополучия. "Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час", — напутствовал молодых людей глава государства.

Также президент отметил, что в этом году педагоги и выпускники школ и вузов сделали все для того, чтобы в закончившемся учебном году работа учреждений образования продолжалась, несмотря на пандемию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в этом году выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник еще более ярким, торжественным, объединяющим. По словам президента, выпускной — это особенный, неповторимый день, это рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от собственных решений выпускников, от того, как проявятся и раскроются их знания, способности, лучшие личные черты.

В этом году всероссийский онлайн-выпускной для студентов и общефедеральный "Выпускной — 2020" для школьников пройдут в один день – в субботу, 27 июня, напоминает РИА Новости. Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится в 14:00 на официальной странице платформы "Россия – страна возможностей" в социальной сети "ВКонтакте". Начиная с 12:00 выпускников школ будут поздравлять на площадке официального сообщества Министерства просвещения России в социальной сети "ВКонтакте".

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