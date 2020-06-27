За сутки в Бразилии коронавирусом инфицированы более 46 тысяч человек

В течение последних суток в Бразилии выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа. В результате общее число зараженных в стране достигло 1 274 974.

Также за минувшие сутки в Бразилии в результате заражения коронавирусом скончались 990 человек, всего же с начала вспышки заболевания в стране зафиксирован 55 961 летальный исход, передает РИА Новости.

Как сообщалось, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в к настоящему моменту в мире выявлены более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч заболевших скончались.