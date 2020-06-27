Тема:

Коронавирус 29 минут назад

27 июня 202002:26

За сутки в Бразилии коронавирусом инфицированы более 46 тысяч человек

EPA

В течение последних суток в Бразилии выявлено более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа. В результате общее число зараженных в стране достигло 1 274 974.

Также за минувшие сутки в Бразилии в результате заражения коронавирусом скончались 990 человек, всего же с начала вспышки заболевания в стране зафиксирован 55 961 летальный исход, передает РИА Новости.

Как сообщалось, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в к настоящему моменту в мире выявлены более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч заболевших скончались.

Ранее по теме

Сейчас

02:26

За сутки в Бразилии коронавирусом инфицированы более 46 тысяч человек

01:09

Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

23:13

Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

22:40

С 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

19:33

США вводят антикитайские визовые санкции

19:14

Путин тепло пообщался с Макроном по видеосвязи

18:10

Матч РПЛ "Оренбург" – "Краснодар" отменен из-за коронавируса

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин обратился к выпускникам

Владимир Путин обратился к выпускникам

2 часа назад
Многие сопротивляются "открытости": Собянин рассказал о последствиях снятия ограничений

Многие сопротивляются "открытости": Собянин рассказал о последствиях снятия ограничений

5 часов назад
Лингвист аргументированно опровергла ошибку в бюллетенях

Лингвист аргументированно опровергла ошибку в бюллетенях

5 часов назад
Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

3 часа назад
Приговор Кириллу Серебренникову: мнения

Приговор Кириллу Серебренникову: мнения

8 часов назад
Путин тепло пообщался с Макроном по видеосвязи

Путин тепло пообщался с Макроном по видеосвязи

7 часов назад
Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

1 час назад
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

6 часов назад
Настоящая жара — впереди: москвичей предупредили об опасности солнца

Настоящая жара — впереди: москвичей предупредили об опасности солнца

5 часов назад
От шахмат до Иисуса Христа: борьба с расовым неравенством перешла границы разумного

От шахмат до Иисуса Христа: борьба с расовым неравенством перешла границы разумного

5 часов назад
Памфилова: попытки дважды проголосовать по Конституции будут жестко пресекаться

Памфилова: попытки дважды проголосовать по Конституции будут жестко пресекаться

9 часов назад
Никто не забыт: на Вятке открыли памятник солдатам Великой Отечественной

Никто не забыт: на Вятке открыли памятник солдатам Великой Отечественной

1 час назад
Десять миллионов россиян уже приняли участие в общероссийском голосовании

Десять миллионов россиян уже приняли участие в общероссийском голосовании

2 часа назад
7
Ренату необходима операция на печени

Ренату необходима операция на печени

15 часов назад
Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

Кино по выходным: нарочно не придумаешь!

15 часов назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение

Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение

1 час назад
Поправки к Конституции: как голосуют в Орле

Поправки к Конституции: как голосуют в Орле

1 час назад
Программа "Международное обозрение" от 26 июня 2020 года

Программа "Международное обозрение" от 26 июня 2020 года

3 часа назад
105
С 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

С 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

4 часа назад
Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

4 часа назад
Полиция проверяет информацию о стрельбе на севере Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе на севере Москве

4 часа назад
Отказался надеть маску: СК проверяет информацию об авиадебошире

Отказался надеть маску: СК проверяет информацию об авиадебошире

5 часов назад
С прогулки в реанимацию: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

С прогулки в реанимацию: в Москве отмечен рекордный всплеск аллергии

5 часов назад
Цена мертвых жуков: россиянам на Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

Цена мертвых жуков: россиянам на Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

5 часов назад
Ученые подсчитали, сколько вакцины нужно для выработки иммунитета к COVID-19

Ученые подсчитали, сколько вакцины нужно для выработки иммунитета к COVID-19

5 часов назад
Утечка: Microsoft выпустит удешевленную Xbox

Утечка: Microsoft выпустит удешевленную Xbox

6 часов назад
Тест на доброту: президент России пообещал помочь волонтерам

Тест на доброту: президент России пообещал помочь волонтерам

6 часов назад
Удобно и безопасно: все больше россиян присоединяются к голосованию по Конституции

Удобно и безопасно: все больше россиян присоединяются к голосованию по Конституции

6 часов назад
Microsoft навсегда закроет все магазины по всему миру

Microsoft навсегда закроет все магазины по всему миру

6 часов назад
"Ахмат" и "Сочи" поделили очки в матче чемпионата России

"Ахмат" и "Сочи" поделили очки в матче чемпионата России

6 часов назад
Форвард "Баварии" Левандовски – лучший игрок сезона в бундеслиге

Форвард "Баварии" Левандовски – лучший игрок сезона в бундеслиге

6 часов назад
Американский дрон замечен у южных границ России

Американский дрон замечен у южных границ России

7 часов назад
Нападение в центре Глазго не считают терактом

Нападение в центре Глазго не считают терактом

7 часов назад
США вводят антикитайские визовые санкции

США вводят антикитайские визовые санкции

7 часов назад
Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

7 часов назад
Зеленский признался в "безумной" вере

Зеленский признался в "безумной" вере

7 часов назад
"Не приемлем игру в поддавки". "Сочи" выступил с заявлением по матчу с "Ростовом"

"Не приемлем игру в поддавки". "Сочи" выступил с заявлением по матчу с "Ростовом"

7 часов назад
Сотникова, Безруков и Цискаридзе ответили на недетские вопросы юных блогеров

Сотникова, Безруков и Цискаридзе ответили на недетские вопросы юных блогеров

8 часов назад
Лобков объяснил полиции, что это был эксперимент

Лобков объяснил полиции, что это был эксперимент

8 часов назад
В Сочи воздушный шар с пилотом упал в море в трех километрах от берега. Видео

В Сочи воздушный шар с пилотом упал в море в трех километрах от берега. Видео

8 часов назад
Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

Путин поручил ускорить утверждение программы развития Дальнего Востока

9 часов назад
Популярный мотоблогер разбился на пути на Эльбрус

Популярный мотоблогер разбился на пути на Эльбрус

9 часов назад
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

10 часов назад
Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

10 часов назад
Татьяна Овсиенко призналась, что говорила любимому на свиданиях в тюрьме

Татьяна Овсиенко призналась, что говорила любимому на свиданиях в тюрьме

12 часов назад
Метеорологи зафиксировали невиданные в истории молнии

Метеорологи зафиксировали невиданные в истории молнии

13 часов назад
Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми

Мишустин подписал постановление о допвыплате семьям с детьми

14 часов назад
Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

15 часов назад
Ни наушников, ни "зарядника": iPhone 12 предрекли "нищую" комплектацию

Ни наушников, ни "зарядника": iPhone 12 предрекли "нищую" комплектацию

16 часов назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку