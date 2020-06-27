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Усиление НАТО у границ России 1 час назад

27 июня 202012:10

Минобороны показало перехват американских разведчиков

youtube.com

Минобороны России опубликовало видеозапись перехвата российским истребителем трех американских самолетов-разведчиков над нейтральными водами Черного моря. На перехват самолетов ВВС США накануне, 26 июня, был поднят российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал самолеты как патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.


После подлета российского истребителя на безопасное расстояние к группе американских самолетов-разведчиков те сразу же изменили направление полета и стали удаляться от государственной границы РФ. Российский истребитель, выполнив задачу, благополучно вернулся на аэродром базирования.

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