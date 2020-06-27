Чего ждать от погоды в июле?

В начале недели Европейскую часть России сегодня снова накрыли аномальные ливни. И интенсивность осадков, без преувеличений, тропическая. В Москве в июне уже выпало две с лишним месячные нормы осадков. В понедельник стихия дала москвичам небольшую передышку, а зона непогоды сместилась на юг страны и в Черноземье. Так, в Брянской области и в Крыму местами всего за 12 часов выпало больше половины от положенного за июнь. В Орловской области — больше трети. Ливни сопровождались грозами, градом и усилениями ветра.

Ненастье наступало со стороны Восточной Европы. Разрушительные ливни несколько дней подряд бушевали на Украине — потоки воды затапливали улицы городов и целые поселки, смывали мосты, дороги и дамбы. Земля в буквальном смысле уплывала у людей из-под ног.

Контрастная погода установилась в Сибири и на Дальнем Востоке. На севере региона вот уже несколько недель стоит небывалая жара. В Якутии, которая считается одним из самых холодных мест на планете, один за другим фиксировались рекорды максимальной температуры. В заполярном Верхоянске в четверг термометры показали плюс 35 градусов.

Из-за аномального температурного режима и очень ясной погоды на севере Азиатской части страны выросла площадь природных пожаров. Они охватили Чукотку, Камчатку, Красноярский край. Но в эпицентре – все та же республика Саха, здесь огонь уже прошел более 700 тысяч гектаров тайги. В одном из улусов даже объявили режим ЧС.

При этом на юге Сибири и Дальнего Востока совершенно другая картина: здесь не прекращаются сильные ливни. Например, в Благовещенске сумма осадков за месяц уже в два с половиной раза превысила норму — выпало 239 мм. Аналогичные по значению отклонения отмечались в южных районах Якутии и Красноярского края.

А вообще июнь 2020-го безусловно заслужил свое место в метеоистории. В некоторых районах и Европейской России, и азиатской части страны средняя температура идет на рекорд. Наиболее существенный перегрев наблюдается на северо-востоке. Например, в якутском поселке Чокурдах прежнее экстремальное значение превышено более чем на два градуса.

При этом в других местах наблюдаются просто феноменальные дожди. Еще не закончился месяц, а на Курилах и в Южной Якутии уже зафиксировали рекордный объем осадков. В Москве и Благовещенске начало лета оказалось самым влажным по меньшей мере за всю эпоху глобального потепления.

Причина всех этих аномалий блокирующие процессы. По периферии стационарных антициклонов на северо-восток страны и Русскую равнину поступают воздушные массы из субтропического пояса. Одновременно системы фронтальных разделов, заблокированные на западе Европейской России, юге Сибири и Дальнего Востока провоцируют здесь по-настоящему тропические ливни. Однако сейчас атмосферные блоки начинают разрушаться.

Еще в конце рабочей недели большая часть Европы находилась в области обширного антициклона, это светлая область на нашей карте. Но сейчас очаг высокого давления перемешается в южные широты, и на севере открывается дорога атлантическим циклонам вглубь Евразии. Конечно, в такой ситуации опять не обойдется без грозовых дождей, но их интенсивность будет более умеренной. Да и жара станет спадать.

Например, в Москве ожидаются локальные ливни и грозы, а показания термометров после знойных выходных станут понижаться – в начале новой недели в полуденные часы плюс 23-25, вполне комфортный температурный режим для мегаполиса. И такая погода будет преобладать в середине лета.

Наименее благоприятный прогноз в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири – здесь июль окажется в рамках или даже немного прохладнее климата. А на большей части страны средняя температура на 1-2 градуса превысит средние многолетние значения. В зоне особенного перегрева северо-запад и северо-восток России.

Но даже теплый погодный сценарий не гарантирует от арктических вторжений. В центральной России этот период придется на середину месяца. Во вторую декаду средняя температура может оказаться более чем на 2 градуса ниже нормы. Но похолодание окажется недолгим, и уже в конце июля в регион вернется потепление.