Киев "доточил" Facebook

Соцсеть Facebook поменяла транслитерацию названия столицы Украины и теперь использует Kyiv вместо Kiev. Радостной новостью поделился на своей странице в "Фейсбуке" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вода камень точит, а украинский МИД "настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv", рассказал он.

"Движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу", — пишет Кулеба.

Десятки и сотни писем, электронных и бумажных, звонки во все офисы от европейских до западного побережья США — и вот результат: Facebook официально перешел на использование Kyiv.

"Раньше, если вы хотели отметить нашу столицу, первый вариант определения алгоритма предлагал Kiev, — сообщил украинский министр. — Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка".

Старые, выставленные в прошлом теги и отметки останутся прежними — поменять их "задним числом" нельзя, отметил Кулеба. Однако этот важный шаг Facebook, по словам министра, поможет исправить ситуацию с использованием варианта Kiev и в остальном киберпространстве. Этот нелюбимый официальным Киевом вариант, например, используется в англоязычной "Википедии".

То, что в "Фейсбуке" Kiev превратился в Kyiv, Кулеба назвал очень важным.