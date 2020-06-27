Лидеры фанатского движения "Спартака" задержаны в Москве

В субботу, 27 июня, в преддверии матча 24-го тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Уфой" полиция Москвы задержала двух лидеров фанатского движения "красно-белых".

"Сегодня утром задержаны два лидера фанатов "Спартака", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. – Причина задержания устанавливается".

По предварительной информации, оба болельщика активно выступали против задержаний фанатов московской команды по делу о хулиганстве.

Напомним, в пятницу, 19 июня, поклонники "красно-белых" устроили акцию поддержки футболистов своего клуба перед первой игрой после возобновления сезона РПЛ. Инцидент произошел возле "Открытие Арены" в Москве – фанаты перекрыли проезжую часть и устроили файер-шоу.

Таким образом, болельщики проводили команду в Тулу на матч с "Арсеналом". После этого ряд фанатов были задержаны полицией. Против них возбуждены дела по статье хулиганство.

Через четыре дня "Спартак" опубликовал на официальном сайте заявление Совета Директоров клуба с обращением к правоохранительным органам по поводу ситуации с задержанием болельщиков.