Строительство трассы Москва – Казань за четыре года: выполнимая суперзадача

Технически возможно завершить строительство новой скоростной платной трассы М12 Москва — Казань в 2024 году вместо 2027-го, хотя таких прецедентов в России еще не было. Об этом рассказал журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

По его словам, поставленная задача ускорения строительства с 2027 до 2024 года — "просто суперзадача". В этом случае через месяц нужно начинать проектирование и к концу этого года начинать подготовку территории.

В истории России и Советского Союза, за исключением Великой Отечественной войны, таких прецедентов не было, отметил Петушенко.

"Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально", — говорит он.

О том, что планируется параллельно проектировать и строить новую трассу, а также как можно раньше начинать подготовку территории и переустройство коммуникаций с целью построить объект за 4 года вместо восьми, говорил ранее в этом месяце курирующий строительство трассы вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам Вячеслава Петушенко, строить трассу М12 планируют на основе госконтрактов, привлекая финансирование на госкомпанию, передает РИА Новости. В этом году нужно начать проектирование объекта, заключить соответствующие контракты и начать подготовку территории, чтобы уже в середине 2021 года запустить непосредственно строительство.

Чтобы решить эту задачу, должна быть политическая воля, говорит глава "Автодора". При ее наличии это технически возможно.

Новую федеральную трассу протяженностью 794 километра построят по поручению президента России. Она пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан. Как один из участков международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. Стоимость проекта оценивается в 730 миллиардов рублей, включая обход Тольятти с мостом через Волгу.