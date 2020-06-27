Жертвами коронавируса стали еще 24 жителя Москвы

В Москве скончались еще 24 человека с подтвержденным заражением коронавирусом COVID-19 и пневмонией. Сутками ранее в Москве от инфекции умерли 20 человек, напоминает РИА Новости.

Всего за период пандемии жертвами вируса стали 3738 жителей столицы. В России умерли 8 969 человек. Всего заразились 627 646 человек, выздоровели 393 352.