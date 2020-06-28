Российские власти рассчитывают на инфляцию в 4 процента

Российские власти ориентируются, что инфляция "в условиях сегодняшнего дня" составит 4 процента. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Сравнивая Россия 90-х и сегодняшнюю, Путин напомнил, что в 1997 году, "когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11 процентов".

"А сейчас у нас по году была 3 процента. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет", — подчеркнул глава государства.

Специальный выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 28 июня, в 22:00.