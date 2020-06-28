Президент объяснил, откуда берутся деньги на выплаты гражданам

Средства на поддержку экономики и выплаты гражданам берутся из резервов бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Президент отметил, что еще в начале нулевых в России был "хронический дефицит" бюджета, люди не получали зарплаты по несколько месяцев. За прошедшее время резервы страны "выросли в 50 раз", заявил глава государства.

Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, промышленность "выросла под 90 процентов", а обрабатывающие отрасли – более чем вдвое. Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, однако если сравнивать с 90-ми годами, сегодня Россия – это "другая страна", подчеркнул Путин, выразив надежду, что из ситуации, связанной с коронавирусом, удастся выйти с минимальными потерями.

Полное интервью президента о работе во время пандемии – в спецвыпуске программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" 28 июня в 22:00.