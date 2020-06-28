Путин: нам удалось защитить граждан от инфекции

России удалось защитить своих граждан от инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства рассказал, что по количеству смертей от COVID-19 у нашей страны "один из самых низких показателей в мире".

"По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место", — сказал президент. Он также принес соболезнования всем, кто потерял своих близких.

"Ситуация ведь улучшается у нас. Поэтому вне всяких сомнений нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставили: защитить граждан России от этой заразы, от этой опасности, от этой инфекции", — подчеркнул Путин.

Полное интервью президента смотрите на телеканале "Россия 1" 28 июня в 22:00.