Собянин: система блестяще справилась с пандемией

Система здравоохранения во время пандемии работала, как единая машина, и блестяще справилась с угрозой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Понятно, что ничего идеального нет. Кому-то там позвонили не так, приехали чуть с опозданием, или чего-то не то сказали. Но в целом система блестяще справилась. Вся сверху до низу – скорая помощь, тестирование, лаборатории, вот просто все. Вся система работала, как единая машина. Я сомневаюсь, что хотя бы в одном городе или одной стране так происходило", — отметил Собянин.

Он вспомнил, что поначалу было "полное непонимание" опасности.

"Звонили мне, говорят: "С ума сошел что ли, ты чего? Мы едем в Италию, во Францию, еще чего-то. И что, нам билеты что ли сдавать?" Полное непонимание было. Сегодня нет зараженных или десятками исчисляются, а еще через какое-то время тысячами. И тогда горожане меня спросят: "Уважаемый мэр, почему же ты не принимал решения своевременно, ты что, не видел, что происходит в других странах?" Я скажу: "Ну, ы видите, вы же сами не хотели в свое время, вот я и сделал так, как вы хотели". Так не пойдет", — сказал мэр Москвы.

Во многих городах и странах происходила "гуманитарная катастрофа", и это были не города третьего мира. "Это развитые города, развитых стран, — подчеркнул Собянин. — Если они не справились, то что будет у нас, когда по нам придется этот удар? Как мы переживем?".

Мэр Москвы отметил, что люди любят критиковать власть и государство. "Всегда везде хорошо, кроме как в нашей стране. Так вот, наша система оказалось одной из самых эффективных, способной защитить граждан.Даже в сравнении с самыми сильными, мощными государствами. И многие из тех, кто оказались в Испании, Франции, Италии — они очень хотели приехать в Россию", — напомнил Собянин.

Специальный выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" с большим интервью президента России во время пандемии покажет телеканал "Россия 1" в 22:00 28 июня.