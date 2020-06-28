Тренер "МанСити" Гвардиола: устроим "Ливерпулю" чемпионский коридор

Испанский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что футболисты его команды организуют для соперников из "Ливерпуля" чемпионский коридор в честь их досрочной победы в премьер-лиге перед очной встречей 2 июля на стадионе "Этихад" в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

"Конечно, мы организуем чемпионский коридор, — цитирует наставника "горожан" портал телеканала Skysports.Com. – Мы всегда принимаем "Ливерпуль" с большим радушием, е кажется, что им грех жаловаться. И, конечно, мы собираемся устроить чествование, потому что они заслужили".

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" вырвал победу у "Ливерпуля" в чемпионате английской премьер-лиги перед самым финишем. В нынешнем первенстве "красные" стали чемпионами досрочно, за 7 туров до конца турнира, установив новый рекорд дивизиона по этому показателю