Путин рассказал, почему пошел в красную зону в Коммунарке

Пойти в красную зону больницы в Коммунарке, где лежали зараженные COVID-19 люди, не было большим риском, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос, не было ли такое решение слишком высоким риском, президент ответил: "Нет, я не думаю".

"Чего я туда пошел? Первое, что я хотел – посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое – прийти самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило", — напомнил Путин.

Он добавил, что перед тем, как пойти в красную зону, он проконсультировался со специалистами, выяснил максимально безопасный способ посещения этой зоны. Кроме того, он был "соответствующим образом экипирован".

"Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть, это правда, да, — отметил глава государства. — Ну, такое бывает, такой риск. Это возможно. Но тогда и Мишустин еще не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне, она у меня была. Но я считал, что это оправданно".

Риск не оправдан, когда в нем нет необходимости, подчеркнул Путин. Он напомнил, что во время тяжелых событий на Кавказе он часто бывал в зоне боевых действий.

"Я помню, мы практически на бреющем полете летели по складкам местности на вертолете. Почти лопастями задевали там за землю. Я говорю: "Зачем мы так рискуем?". Он говорит: "Если мы поднимемся выше, риск будет еще больше, потому что мы становимся хорошей мишенью для стингеров, которые были у террористов". Вот этот риск такого бреющего полета, он был оправдан. В данном случае", — привел пример Путин.

Риск посещения зон боевых действий, по его словам, тоже был оправдан. "Мне нужно было там быть. А здесь – мне нужно было быть в больнице и посмотреть, как там все организовано. Поэтому я не считаю, что он был неоправданным", — резюмировал президент.

Он также рассказал, что его пытались отговорить от похода в красную зону, и сообщил, что сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня. Все тесты – отрицательные.

Полное интервью главы государства можно увидеть в программе "Москва. Кремль. Путин" 28 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1".