Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

Правительство России дополнило список отраслей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Как сказано в документе, опубликованном в воскресенье на портале правительственной информации, понесшими убытки признаны железнодорожные перевозки, а также перевозки морским и внутренним водным транспортом. Постановление кабинета министров подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Отмечается, что спрос на услуги перевозчиков упал из-за карантинных мер.

Бизнес из перечня отраслей, которым требуется помощь правительства, может рассчитывать на отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС. Также предприятия могут получить льготные кредиты по ставке 2 процента на любые цели и каникулы на платежи по аренде недвижимости.

По распоряжению правительства для таких предприятий действует мораторий на банкротство и проведение плановых и внеплановых проверок.