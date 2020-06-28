Президент сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня

Президент России рассказал, что сдает тесты на коронавирус регулярно – раз в 3-4 дня. Все оказались отрицательными. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Вы часто сдаете тесты на коронавирус?" – спросил президента Зарубин. "Регулярно. Ну, не знаю, раз в три дня, в четыре", — ответил Путин. "Все отрицательные?" – уточнил журналист. "Слава Богу, пока да", — сказал президент.

Он также рассказал, что от визита в красную зону больницы в Коммунарке, где лежали люди, зараженные коронавирусом, его пытались отговорить. "Не то, что пытались — все были против", — уточнил глава государства.

Однако он считает, что риск, связанный с этим походом, был оправдан: ему необходимо все увидеть своими глазами. Одно дело – знать по докладам, а другое – прийти самому посмотреть на месте", — подчеркнул президент.

Интервью главы государства смотрите в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 28 июня в 22:00.