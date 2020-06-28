Путин рассказал о противниках прямых выплат и стройном наборе мер поддержки

Решение о прямых выплатах во время пандемии не было единогласным, у этой идеи были противники, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

По словам главы государства, "некоторые коллеги" считали, что достаточно будет поддержать пострадавшие отрасли экономики, но глава государства решил, что это неправильный подход: в сложившейся ситуации поддерживать только бизнес – мало, "надо поддерживать людей напрямую".

"Потому что как там бизнес себя ведет, на сто процентов мы гарантировать не можем. Разные есть руководители предприятий, собственники, — пояснил Владимир Путин. — Поэтому людей надо поддержать, а параллельно – бизнес".

Как только началась пандемия, эксперты сразу сказала, что главной проблемой в социально-экономической сфере станет безработица, рассказал президент. Сохранение рабочих мест – это ключевое звено в системе поддержки реального сектора экономики, и помощь в первую очередь оказывают тем предприятиям, которые сохраняют рабочие места и уровень зарплаты.

"И, наконец, прямая помощь гражданам: выплаты на детей от 3 до 7 лет, а потом всем без исключения семьям, где есть дети до 16 лет. Это тоже направлено на то, чтобы поддержать российские семьи", — добавил Путин.

По его словам, "весь этот набор мер" – и в сфере здравоохранения, и в социальной, и экономической – получился "достаточно стройным".

"Где-то, наверное, были и сбои, какие-то предприятия не попали, я знаю об этом, в перечень пострадавших, а на самом деле такими являются. Но правительство все это будет дорабатывать", — пообещал глава государства.

Специальный выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" выйдет в эфир 28 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1".